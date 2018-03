Russisch transportvliegtuig crasht in Syrië: 32 doden

In Syrië is een Russisch transportvliegtuig neergestort. Het ministerie van Defensie in Moskou zegt dat alle 32 inzittenden zijn omgekomen.

Het toestel, een Antonov 26, stond op het punt te landen op een luchthaven bij de havenstad Latakia aan de Middellandse Zee. Het vliegtuig stortte neer op ongeveer 500 meter van de landingsbaan. Een technisch mankement wordt genoemd als oorzaak.

Luchtaanvallen

De Russen gebruiken de luchthaven bij Latakia als militair steunpunt voor het uitvoeren van luchtaanvallen op rebellengroepen in Syrië. Rusland is een bondgenoot van president Assad.

Aan boord van de Antonov waren volgens Defensie in Moskou 26 passagiers en zes bemanningsleden. Volgens Moskou waren het burgers, en geen militairen.