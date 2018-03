Syrische milities verplaatsen troepen naar Afrin

Het Vrije Syrische Leger brengt 1700 strijders over naar Afrin, om de Koerden daar te helpen met het afslaan van het Turkse offensief. Een woordvoerder verklaarde tegenover het persbureau Reuters dat de strijders voorheen aan de frontlijn meevochten tegen IS.

Het Vrije Syrische Leger wordt gesteund door de VS, net als de Koerden. Nu moet Afrin verdedigd worden tegen het terrorisme, zei de woordvoerder. 700 strijders zouden al zijn gearriveerd in Afrin. Turkije ziet de Koerden in Afrin, dicht bij de grens met Turkije, als een terroristische dreiging.

Vluchtelingenkampen

Turkije is elders in het noordoosten van Syrië bezig met het opzetten van vluchtelingenkampen. Die komen op negen locaties in de omgeving van Idlib en moeten plaats bieden aan 170.000 ontheemden. Die zijn gevlucht voor de troepen van president Assad.

De provincie Idlib is een van de laatste gebieden die in handen zijn van rebellen die tegen het regime-Assad strijden.

Het initiatief voor de opzet van de kampen staat los van het offensief in Afrin. In Idlib heeft Turkije ook zes observatieposten geplaatst, in overleg met Rusland en Iran, om de toestand te de-escaleren. De bedoeling was dat er twaalf posten kwamen, maar dat plan werd doorkruist toen Iraanse milities met Russische luchtsteun een offensief tegen de rebellen in Idlib begonnen.