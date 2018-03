Tbs voor man die buurvrouw mishandelde en van balkon duwde

Een 31-jarige man uit Zevenbergen is veroordeeld tot tbs met voorwaarden voor het ernstig mishandelen van zijn buurvrouw. De vrouw werd zo ernstig toegetakeld dat ze gehandicapt raakte.

De man zat op het moment van de mishandeling in een psychose. Deskundigen oordelen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is.

Hij heeft daarom geen celstraf gekregen, maar moet wel verplicht behandeld worden in een psychiatrische kliniek. Ook moet hij de vrouw een schadevergoeding van bijna 54.000 euro betalen.

Door het lint

De man ging vorig jaar maart naar het appartement van zijn bovenbuurvrouw en probeerde haar om het leven te brengen. Hij kneep haar keel dicht, gaf kopstoten en vuistslagen en probeerde een oog uit te trekken. Toen het niet lukte om haar te doden, sleepte hij haar naar het balkon en gooide haar van drie hoog naar beneden.

De rechter zei vandaag dat het nauwelijks voor te stellen is dat de vrouw dit overleefde. Ze brak bijna alle botten in haar gezicht. Ook brak haar bekken en braken meerdere ribben en enkele wervels. Haar ogen zijn ernstig beschadigd. Haar linkeroog zal ze nooit meer kunnen gebruiken.

Onbeschrijfelijke pijn

In de slachtofferverklaring, die door haar dochters werd voorgelezen in de rechtbank, vertelde de vrouw dat ze onbeschrijfelijke pijn voelt. "Ik voel me allesbehalve normaal. Zwaar gehandicapt. Als ik in de spiegel kijk, zie ik een gezicht dat niet van mij is."

De vrouw is meerdere keren geopereerd en heeft een prothese nodig in haar gezicht. "Hoeveel operaties er ook nog komen, door de kapotte oogzenuwen zal de prothese nooit meebewegen en altijd opvallen in mijn gezicht", verklaarde de vrouw.

Gruwelijk

In haar verklaring zei de vrouw dat geen enkele straf zwaar genoeg is voor wat haar en haar dochters is aangedaan. Ook de rechtbank stelt vandaag dat het om een zaak gaat die vraagt om een straf.

"Zo'n gewelddadig incident brengt een schok in de samenleving teweeg en de dader mag op weinig mededogen rekenen. In deze zaak kan de rechtbank echter geen straf opleggen, omdat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is. Dit doet niet af aan de ernst of de gruwelijkheid van hetgeen heeft plaatsgevonden", aldus de rechtbank.

De rechtbank heeft de man tbs met voorwaarden opgelegd omdat de kans op herhaling volgens deskundigen groot is. Hij staat voorlopig onder toezicht en gaat een behandeltraject in dat jaren kan duren, schrijft Omroep Brabant.