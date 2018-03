Voorwaardelijke celstraf voor 'rennende rukker'

Een 35-jarige Pool die in de zomer van 2015 vrouwen in IJmuiden belaagde en bekend kwam te staan als 'de rennende rukker', is door de rechtbank veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij een van zijn slachtoffers 250 euro smartegeld betalen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De man veroorzaakte drie jaar geleden veel commotie in IJmuiden. Hij joeg vrouwen die alleen over straat gingen de stuipen op het lijf door zijn broek te laten zakken en zichzelf, terwijl hij de vrouwen strak bleef aankijken, te bevredigen. Vervolgens rende hij ervandoor.

Hij kon worden aangehouden nadat een van zijn slachtoffers hem had herkend bij de supermarkt. Een medewerker van de supermarkt greep de man en droeg hem over aan de politie, schrijft NH Nieuws.