Wekdienst 6/3: Belastingdienst mag afluisteren en 'Kim wil hereniging'

Wat kun je vandaag verwachten?

Minister Dekker beslist waarschijnlijk over de juridische mogelijkheden voor meeroudergezinnen. Volgens een advies van een staatscommissie moet het mogelijk worden dat een kind ook juridisch gezien meer dan twee ouders heeft.

Er komt een uitspraak in de zaak tegen de zogenoemde 'rennende rukker'. Dat is een man die in de zomer van 2015 vrouwen lastig viel in IJmuiden en omgeving. Hij liep tegen de lamp toen een slachtoffer hem herkende in een supermarkt.

En de driedaagse "Proef de ongezouten waarheid' begint. Op initiatief van de Nierstichting laten toprestaurants proeven dat je smaakvol kunt eten met minder zout.

Wat heb je gemist?

Voortaan mogen ook de Belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD infiltranten inzetten en vertrouwelijke gesprekken afluisteren. Voorheen mocht alleen de politie dit doen, en alleen als deze vermoedens had van georganiseerde misdaad, ernstige inbreuk op de rechtsorde of aanwijzingen voor een terroristisch misdrijf.

De Volkskrant schrijft dat de wetswijziging is aangenomen zonder veel ruchtbaarheid. Deze zomer gaat de wijziging in. De verruiming van de wet moet ertoe leiden dat georganiseerde misdaad effectiever bestreden wordt.

Privacyorganisaties zijn niet blij met de aanpassing, schrijft de krant. De Stichting Privacy First vindt het "schandalig" dat de wetswijziging is doorgevoerd zonder dat hier een debat over is gevoerd in het parlement en de media.