Escortgirl: ik heb audio-bewijs van Russische inmenging in VS

Sommigen in de VS zien het verhaal als een wanhopige poging van een escortgirl om snel uit een Thaise gevangenis naar de VS te kunnen gaan. Anderen sluiten niet uit dat ze brisant materiaal in handen heeft over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De hoofdpersoon, de 21-jarige Wit-Russische Anastasia Vasjoekevitsj (als vlogger en op Instagram heet ze Nastya Rybka), zegt dat ze meer dan zestien uur aan audiotapes heeft met gesprekken die meer licht kunnen werpen op de Russische inmenging in de Amerikaanse politiek.

Vasjoekevitsj zit sinds zondag in Thailand in de gevangenis. Ze werd in de badplaats Pattaya gearresteerd omdat ze daar zonder werkvergunning meewerkte aan een workshop voor sekswerkers.

Zelf zegt ze dat ze alleen toehoorder was bij lezingen over communicatie en over de kunst van het verleiden en dat er geen echte seks in het spel was. Maar volgens plaatselijke media alarmeerde hotelpersoneel de politie toen er "verdachte geluiden" in het leslokaal klonken.

Ruilmiddel

Tien mensen werden opgepakt. Zes van hen, onder wie Vasjoekevitsj, worden vermoedelijk het land uit gezet en vier worden er in Thailand berecht, zegt de politie.

De escortgirl hoopt asiel te krijgen in de Verenigde Staten, meldde The New York Times. Als ruilmiddel heeft ze geluidsbandjes met, volgens haar, politiek gevoelig materiaal dat in ieder geval de speciale aanklager Robert Mueller graag zal willen horen.

Zakelijke en andere banden

Hij onderzoekt of er banden zijn geweest tussen het campagneteam van Trump en de Russen. Een van de verdachten in die zaak is oud-campagneleider Paul Manafort. En laat die nou zakelijke banden hebben met de Russische aluminimumbaron Oleg Deripaska, die op zijn beurt ook 'zakelijke' banden had met Vasjoekevitsj.

De Wit-Russische escort was een paar jaar geleden met zes collega's ingehuurd voor een tochtje op het peperdure zeiljacht van Deripaska. Ook de Russische vicepremier Sergej Prikhodko was daarbij. Onder meer bij die gelegenheid werd volgens Vasjoekevitsj uitgebreid over Rusland en de VS gepraat en daarvan maakte ze opnamen.

Tegengewerkt

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny kreeg een deel van dat materiaal in handen en sprak onmiddellijk schande van het bootreisje van de vicepremier. Pure omkoping, zei Navalny, die het later deze maand bij de verkiezingen in Rusland graag zou opnemen tegen Vladimir Poetin, maar daarin structureel wordt tegengewerkt.

Navalny zette vorige maand een video op YouTube, waarbij hij gretig gebruik maakte van beeld en geluid van Vasjoekevitsj. En in die video is inderdaad te horen dat de aluminiummagnaat Deripaska met vicepremier Prikhodko over de Russisch-Amerikaanse betrekkingen spreekt.

Niet alles vertellen

"Ook over de verkiezingen", zegt Vasjoekevitsj. "Maar ik kan nu niet alles vertellen."

Van de Amerikaanse autoriteiten heeft ze overigens nog niets gehoord.