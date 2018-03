Poolse politie: gasexplosie in flat Poznan was om moord te verhullen

De gasexplosie van gisteren in een flat in Poznan is volgens de Poolse politie vrijwel zeker met opzet veroorzaakt om een moord te verhullen. Na de explosie zijn in het puin de lichamen gevonden van drie vrouwen en twee mannen. Door het instorten van de flat raakten 21 mensen gewond.

"We zijn er voor bijna 100 procent van overtuigd dat een vrouw om het leven is gebracht en dat de dader de boel in de lucht heeft laten vliegen om sporen uit te wissen", zei iemand van een recherche tegen het Poolse persbureau PAP.

Door de enorme ontploffing stortten drie van de vier verdiepingen van het gebouw gisterochtend in. Gisteren werden al vier lichamen gevonden en vandaag een vijfde, vermoedelijk van de vrouw die volgens de rechercheur al eerder was vermoord.

Verdachte

De politieleiding en het Openbaar Ministerie willen er officieel niets over kwijt, ook niet over de vraag of er een verdachte in beeld is van de moord en van het veroorzaken van de gasexplosie.

In de flat met achttien appartementen woonden veertig mensen.