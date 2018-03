Schimmige flitspromotie in top EU-Commissie, vragen onbeantwoord

Iedere Europese commissaris krijgt bij vertrek vijf jaar lang een chique wachtgeldregeling, een kantoor in Brussel, een auto met chauffeur en twee assistenten. Dat is de belofte van de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr, meldt de Franse krant Libération.

Selmayr heeft die toezegging volgens de krant gedaan om zich te verzekeren van zijn benoeming. Als secretaris-generaal is hij nu de hoogste ambtenaar binnen de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur van de Europese Unie. Hij heeft de leiding over 30.000 medewerkers en hoeft alleen verantwoording af te leggen aan voorzitter Jean-Claude Juncker.

Vermoeden van vriendjespolitiek

Maar waarom uitgerekend de 47-jarige Selmayr deze functie heeft gekregen, is journalisten in Brussel niet duidelijk. De hele procedure leidt tot gefronste wenkbrauwen. De ophef rond Selmayrs benoeming duurt al weken en laaide vandaag opnieuw op in de Europese perszaal in Brussel. Journalisten vermoeden dat er sprake is van vriendjespolitiek. De Europese voorlichters zijn de vragen moe en beledigden uit frustratie journalisten.