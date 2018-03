Radar wordt niet vervolgd voor vervalsen doktersrecepten

Het consumentenprogramma Radar wordt niet vervolgd voor het vervalsen van doktersrecepten. In mei vorig jaar wilde het tv-programma in een uitzending aantonen hoe makkelijk het is om bij apotheken zware medicijnen te krijgen. Twee artsen maakten bezwaar tegen de methode van het programma en stapten naar de politie.

Radar wilde bewijzen dat het controlesysteem van apotheken slecht werkt. Drie apotheken gaven ondanks het neprecept het medicijn Tramadol. Bij vijftien andere apotheken kregen ze zonder problemen het zware middel Oxycodon.

Maatschappelijk doel

Twee huisartsen deden na de uitzending aangifte van valsheid in geschrifte en identiteitsfraude. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de redactie van Radar inderdaad iets strafbaars gedaan, maar het wijst erop dat het programma een misstand in het controlesysteem bij apotheken hebben aangetoond, "waardoor zware medicatie in het verkeer kon worden gebracht met risico's voor de volksgezondheid". Volgens het OM weegt het maatschappelijk doel van de actie zwaarder.

De redactie handelde volgens het OM ook zorgvuldig genoeg. Zo werden de namen van de huisartsen en apotheken die in de uitzending in de fout gingen, niet in beeld gebracht of genoemd. Ook werden zij voor de uitzending hierover geïnformeerd.

Een kleine tik op de vingers kreeg Radar wel van het OM: de zware medicijnen werden uiteindelijk teruggegeven, maar dat had sneller gemoeten.