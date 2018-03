Coevordenaar verdacht van doden man en beschieten politiebureau

De 28-jarige man uit Coevorden die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man, heeft ook het politiebureau van Coevorden beschoten.

Het politiebureau werd rond 18.00 uur onder vuur genomen. Volgens een woordvoerder van de politie werd de schutter snel aangehouden. Hij zou toen hebben gezegd dat er iemand was neergeschoten in Holtheme, vlak bij de Duitse grens. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffer, dat snel erna overleed aan zijn verwondingen.

Getuigen

Bij de beschietingen op het gebouw raakte niemand gewond. De woordvoerder kon niet zeggen hoe vaak er was geschoten.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien, meldt RTV Drenthe.