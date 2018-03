Taakstraf voor militair die per ongeluk op collega schoot

Een 33-jarige militair is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur omdat hij een dienstvoorschrift niet heeft nageleefd. Het OM had 160 uur dienstverlening geëist.

De man hield vorig jaar februari in Afghanistan een wapen in de richting van een collega. Het wapen ging per ongeluk af en de collega raakte gewond aan zijn bovenarm.

Niet de bedoeling

Volgens de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem had de militair niet de bedoeling om zijn collega te verwonden, maar heeft hij hem wel in levensgevaar gebracht. De rechter neemt hem dat extra kwalijk omdat hij instructeur is van het wapen, een Glock 17.

De man die gewond raakte aan zijn bovenarm is weer volledig hersteld. De straf is lager uitgevallen dan geëist omdat de rechter rekening heeft gehouden met de straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Ook staat de man bekend als een voorbeeldig militair die zijn werk erg serieus neemt.