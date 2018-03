Turkije pakt vier IS-verdachten op om dreiging ambassade VS

De Turkse politie heeft vier verdachten met banden met terreurgroep Islamitische Staat opgepakt in verband met een verijdelde aanslag op de Amerikaanse ambassade in Turkije. Dat melden Turkse staatsmedia.

Het ambassadegebouw in de hoofdstad Ankara bleef vandaag dicht na een terroristische dreiging. De Turkse politie was door de Amerikaanse inlichtingendiensten ingelicht over een plan voor een aanslag.

Veiligheidscontrole

Later vandaag werden vier Irakezen opgepakt die banden zouden hebben met IS. Twee van hen werden gearresteerd bij een veiligheidscontrole op een snelweg tussen Ankara en de stad Samsun, aan de Zwarte Zee. De twee andere verdachten werden opgepakt in Samsun.

Wanneer de ambassade weer opengaat, is niet duidelijk. Er staat nog steeds extra beveiliging bij de Amerikaanse ambassade. Agenten fouilleren voorbijgangers.

Zelfmoordterrorist

Bij een andere antiterreuroperatie arresteerde de politie vandaag nog eens twaalf terreurverdachten. Zij worden verdacht van ronselen voor terreurgroepen en contact met mensen in conflictgebieden. De Turkse autoriteiten benadrukten dat deze operatie al gepland was en niets te maken heeft met de dreiging tegen de Amerikaanse ambassade.

In 2013 werd al eens een aanslag gepleegd op de ambassade van de Verenigde Staten in Ankara. Destijds blies een zelfmoordterrorist zich op bij een zij-ingang van het gebouw. Bij de explosie kwam een Turkse bewaker om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeÃĢist door de linkse beweging DHKP/C.

Verder werd in december 2016 een gewapende man opgepakt die de ambassade wilde binnendringen.