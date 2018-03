Papoea's worden ziek van de naschokken en zijn doodsbang

Anne Stoppels schrok zo, dat ze al buiten stond voordat ze wakker was. Ze was uit haar slaap opgeschikt door de zware aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea, nu iets meer dan een week geleden. Volgens het Rode Kruis hebben zo'n 150.000 mensen dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen.

"Ik dacht dat ik slaapdronken was omdat ik steeds viel toen ik richting de deur liep", vertelt Stoppels, die als bijbelvertaler werkt in de zwaar getroffen provincie Southern Highlands. Haar woonplaats Walagu ligt op twintig kilometer van het epicentrum bij Mount Sisa. "De schade in het dorp is gelukkig beperkt omdat we allemaal in paalwoningen wonen, die zijn heel flexibel. Wel is de watertank helemaal kapot en zijn er landverschuivingen geweest."

Dat is een groot probleem voor de bewoners van afgelegen dorpen in het gebied. Voor voedsel en water moeten mensen uren lopen terwijl de infrastructuur verwoest is. Stoppels: "Er zijn hier vaker aardbevingen, maar daarna hervat het leven zich weer snel. Dat is nu niet. De problemen zijn gewoon niet te overzien."

Stoppels filmde de bewoners van haar dorp: