Grafstenen vernield in Lobith: 'Zelfs een kindergraf kapot geschopt'

Op een begraafplaats in Lobith in Gelderland zijn afgelopen weekend grafstenen vernield. "Zelfs een kindergraf is kapot geschopt", zegt het kerkbestuur.

De vernielingen werden ontdekt door een ondernemer die de verlichting van de kerktoren kwam controleren. Hij zag grafstenen gebroken op de grond liggen en schakelde het kerkbestuur in.

Zeker acht stenen bleken kapot gegooid te zijn. Ook lagen er bierflesjes en glasscherven tussen de graven. "Dat mensen dit doen, begrijp je niet", zegt bestuurslid Piet Mulder van de Sint Willibrordusparochie tegen Omroep Gelderland."

Het kerkbestuur heeft aangifte gedaan bij de politie. Volgens omwonenden is het de tweede keer in anderhalf jaar tijd dat vandalen huishouden op de begraafplaats.