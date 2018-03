Jumbobaas Van Eerd over overname: 'Zoveel mogelijk mensen meenemen'

De twee bedrijven worden in sommige delen op elkaar gelegd en dat heeft soms nare consequenties. Maar daar kan ik nu nog helemaal niks over zeggen, eerst kopen en met de mensen van Emté zelf praten.

We willen met zo veel mogelijk mensen verder. En we hebben veel ervaring opgedaan met de overname van Super de Boer en de C1000, dus we weten echt wel hoe we dit soort processen moeten doen. We proberen zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Ik kan nooit garanderen dat iedereen mee kan komen. Mensen moeten het zelf ook willen."

Wat is de ambitie van Jumbo? Marktleider worden, Albert Heijn naar de kroon steken?

"De ambitie steken we niet onder stoelen of banken, we willen flink groeien en we zijn nog lang niet klaar en de markt is heel erg groot. En waar we stoppen? Ik zou het niet weten. We hebben niet de ambitie om groter te worden dan de ander.

Marktleider worden is totaal geen doel op zich. Is ook niet uit te leggen aan onze 70.000 medewerkers. Want als je dat dan bent wat dan? Het draait niet om snel even winkels 'omkatten'. We willen mooie en duurzame en goede supermarkten neerzetten voor onze klanten. En het gaat niet alleen om supermarkten, we willen ook online groeien.

En of je dan ooit marktleider wordt ja of nee, dat is geen doel op zich."