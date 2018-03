Podcast #DeDag: 'Sneijder zou een goede vakbondsleider zijn'

De interlandcarrière van voetballer Wesley Sneijder zit erop, meldde de KNVB deze week. NOS-voetbalverslaggever Bert Maalderink kreeg 'De kleine Utrechter' sinds 2003 regelmatig voor de camera en leerde de voetballer kennen als een welbespraakte kwajongen. Dat vertelt Maalderink vandaag in podcast De Dag.

"Hij is altijd grapjes aan het maken en staat boven alle partijen. Zo is hij zowel voor als achter de schermen." Volgens de verslaggever is hij altijd hetzelfde gebleven. "Als je een vakbond zou oprichten, dan zou Sneijder een goede leider zijn."

Maalderink verwacht dat we de aanvallende middenvelder nog één keer in actie gaan zien bij het Nederlands elftal. Dat is ook de wens van Sneijder, die vandaag tegen de Telegraaf zei "op een mooie manier" afscheid te willen nemen. "Later deze maand speelt Oranje een oefeninterland tegen Engeland. Ik denk wel dat hij dan, nog één keer, in oranje tenue zal verschijnen en zijn 134e interland zal spelen."

