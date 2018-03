Wekdienst 5/3: een week zonder vlees en 3000 Chinezen gaan vergaderen

Bekijk hier het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In China begint het Volkscongres. Zo'n 3000 volksvertegenwoordigers gaan het hebben over de belangrijkste Chinese grondwetswijzigingen in decennia, waarmee ze Xi Jinping president voor het leven kunnen maken. Het congres duurt twee weken.

De vijf genomineerden voor de Libris Literatuurprijs worden bekendgemaakt. Ze worden gekozen uit deze achttien schrijvers die op de longlist staan.

En de eerste Nationale Week Zonder Vlees gaat van start, een initiatief van vegetariër Isabel Boerdam in samenwerking met tientallen voedselproducenten en supermarkten. Samen promoten ze een flexitarisch eetpatroon. Elke dag vlees eten is volgens hen niet meer van deze tijd.

Wat heb je gemist?

Vannacht werden in Los Angeles voor de negentigste keer de Oscars uitgereikt. Het was een wat brave avond, zonder echt grote verrassingen. Er werden enkele opmerkingen gemaakt over de politiek en over #metoo, maar deze bleven op de vlakte.

De grote winnaar was The shape of water van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro. Deze film won vier Oscars, waaronder die voor Beste Film en Beste Regie. De film was in totaal dertien keer genomineerd en wist vier Oscars binnen te slepen.

Een opvallend moment kwam toen actrice Frances McDormand haar Oscar voor Beste Actrice won (voor de film Three Billboards). McDormand vroeg alle vrouwen in de zaal op te staan en zei: "Het is tijd voor wat perspectief. Kom op Meryl, als jij het doet, volgt iedereen. Praat erover met ons, niet vanavond, maar nodig ons uit op kantoor over een paar dagen." Het publiek applaudisseerde luid.