Belgische minister boos over 'weerzinwekkende' toeren van trouwstoet

De Vlaamse minister van Mobiliteit haalde op Twitter uit naar de feestvierders. "Weerzinwekkend, levensgevaarlijk hyper-egoïsme. Justitie moet (...) keihard optreden. Tijd dat voorbeelden gesteld worden. De straat is niet van hen."

Tegen de omroep VRT zei de minister: "Op basis van de beelden alleen al zie je een twintigtal inbreuken op de wegcode. Er is genoeg grond om een juridische procedure te starten."

Het gebeurt in België vaker dat trouwstoeten overlast veroorzaken. Een paar weken geleden werden tientallen bestuurders in Mechelen op de bon geslingerd en in oktober werd in Antwerpen een stoet klemgereden door de politie.

Veenendaal

En ook in Nederland komt het voor: vorig weekend schreef de Veenendaalse politie 33 bekeuringen uit aan automobilisten die op de vluchtstrook reden, een rotonde tegen het verkeer in namen, door rood reden en onnodig en langdurig toeterden.

Het ging om "voornamelijk mooie en snelle sportwagens met een heel gevolg", schreef de politie op Facebook. "We hopen dat ze een mooie dag hebben gehad. Maar wij verwachten dat de veiligheid van het overige verkeer niet in gevaar wordt gebracht."