Zo moet een nieuwe Oscarblunder worden voorkomen

Het ging vorig jaar fout doordat de man die de enveloppen met de winnaars aan de presentatoren uitdeelde zijn hoofd daar niet goed bij had. Brian Cullinan werd vlak voor de blunder nog gefotografeerd terwijl hij druk aan het twitteren was. Ook plaatste hij een backstagefoto van Emma Stone, die net gewonnen had voor La La Land.

Op de foto is te zien hoe Cullinan met meerdere enveloppen onder zijn arm op zijn telefoon staat te kijken. Het valt te concluderen dat daarbij iets mis is gegaan.

Er zijn namelijk twee setjes enveloppen: eentje voor presentatoren die van links opkomen, en de andere voor de rechterkant. Het is de bedoeling dat de accountants een envelop die ze niet weggeven weer terugstoppen in een koffer. Vorig jaar ging dat fout.

Nadat Leonardo DiaCaprio Emma Stone tot Beste Actrice had uitgeroepen, had Cullinan de reserve-envelop weg moeten doen. In plaats daarvan drukte hij hem in handen van de nieuwe presentator, Warren Beatty, die Beste Film bekend ging maken.