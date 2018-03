Drugsboten varen op klaarlichte dag naar Spaanse kust

Opmerkelijke beelden uit het Spaanse dorpje Torreguadiaro: op klaarlichte dag varen daar vier drugsboten het strand op, klaar om hun lading te verspreiden. De beelden zijn gefilmd door de politie zelf, maar optreden tegen de drugshandel kunnen ze niet. Het probleem is té groot, vertelt correspondent Rop Zoutberg. "De politie is zwaar onderbemand."

De boten komen uit Marokko en vervoeren grote hoeveelheden hasj. "Dat drugsboten de Spaanse kust binnenvaren is op zich niet opmerkelijk", vertelt correspondent Rop Zoutberg, "want we weten dat ze dat doen. Maar dat zo'n groep boten op klaarlichte dag gefilmd is, heb ik nog nooit gezien."

Naast hasj varen er steeds vaker boten met cocaïne het land binnen, meestal uit Colombia. "De ladingen drugs worden opgepikt en grootschalig verspreid. Een groot deel gaat Europa in, ook naar Nederland."

Doordachte strategie

Zoutberg was de afgelopen dagen in het zuiden van Spanje. "Je ziet dat drugsmaffia veel boten tegelijkertijd op pad sturen. Misschien wordt er dan eentje gepakt, maar drie komen er door. Het is een doordachte tactiek."

Dat de boten zo op klaarlichte dag naar de kust varen, toont een problematische onderbemanning bij de Spaanse politie. "De politiebonden klagen al langer dat er te weinig mensen zijn. De politie heeft bovendien geen materiaal om ze tegen te houden. De boeven varen met snellere boten en hebben moderner materiaal."

Dagelijks liggen er tien van dit soort boten te wachten om binnen te varen, vertelt de correspondent. "En de politie kan er bijna niets tegen doen."

