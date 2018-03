Fans Go Ahead vallen spelers De Graafschap aan

Voorzitter van De Graafschap, Hans Martijn Ostendorp, zegt in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 dat iedereen erg geschrokken is, maar onder de spelers zijn voor zover hij weet geen gewonden gevallen. "Dat er straffen moeten volgen, ligt voor de hand maar dat is in eerste instantie aan de KNVB en de Go Ahead Eagles."

Go Ahead schrijft op zijn website zich diep te schamen voor het gedrag van "een klein deel van het publiek". "De club stelt alles in het werk om gepaste maatregelen te nemen tegen de verantwoordelijken."