Macron: uitslag SPD-stemming goed voor Europa

De Franse president Macron heeft enthousiast gereageerd op het besluit van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD om toe te treden tot de regering. "Goed nieuws voor Europa", noemt Macron de ruime meerderheid waarmee de SPD-leden voor het coalitieakkoord stemden.

Macron verwelkomt het nieuws omdat hij gebaat is bij een stabiele Duitse regering onder leiding van bondskanselier Merkel. Ze trekken samen op met hun pleidooi voor een intensievere samenwerking binnen de eurozone.

"Frankrijk en Duitsland zullen de komende weken werken aan nieuwe initiatieven om het Europese project vooruit te helpen", staat in een verklaring van het Élysée. Macron heeft Merkel en SPD-leider Scholz gefeliciteerd.

Kritiek

Vanochtend maakte Scholz bekend dat 66 procent van de partijleden heeft gestemd voor het akkoord met de christendemocratische CDU/CSU. Dat betekent dat er waarschijnlijk binnen twee weken een regering is. De SPD wil drie mannen en drie vrouwen aandragen voor een kabinet.

Scholz ging ook in op de kritiek die de afgelopen tijd binnen de partij was ontstaan over de mogelijke toetreding tot de regering. Hij zei dat de deelname aan het kabinet juist kansen biedt voor vernieuwing binnen de partij. Hij nodigde de critici uit om mee te denken over de toekomst van de SPD, die al een tijdje in een dal zit.