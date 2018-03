In de Poolse stad Poznan zijn zeker vier mensen om het leven gekomen doordat een appartementencomplex instortte. Volgens de brandweer raakten 24 mensen gewond. Drie van hen, onder wie een kind, zijn er slecht aan toe.

Het gebouw van vier verdiepingen is mogelijk ingestort na een gasexplosie, zo liet een lokale bestuurder weten. Er is een reddingsoperatie gaande, omdat er mogelijk nog mensen onder het puin liggen. Het gebouw bestond uit achttien appartementen. Er woonden in totaal veertig mensen.