Dorpen eren 'hun' Olympiërs Ireen Wüst en Carlijn Achtereekte

Carlijn Achtereekte werd getrakteerd op een rondrit door het Overijsselse Lettele; ook werd ze op een gigantische houten schaats naar het podium gedragen.

Achtereekte pakte in Pyeongchang goud op de 3000 meter, daarbij versloeg ze Wüst. De gouden plak ligt in haar ouderlijk huis in Lettele.