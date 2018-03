Problemen met gesprongen waterleidingen op diverse treinstations

Gesprongen waterleidingen hebben op diverse treinstations tot overlast geleid. Vandaag was het weer raak op Rotterdam CS, waar de waterleiding van een winkel sprong en een deel van de stationshal onder water liep. De treinen en metro's konden gewoon rijden.

Eerder stonden delen van Amsterdam CS en Utrecht CS blank door gesprongen leidingen, allemaal het gevolg van de strenge vorst.

Op Utrecht CS waren er vandaag voor de vijfde dag op rij problemen door lekkage, ook weer door gesprongen waterleidingen. Daardoor had de horeca in de stationshal geen water en werkten de toiletten niet. Tegen vieren was er weer water. Ook op dit grootste station van Nederland had het treinverkeer er geen last van.

Sprinklers

De lekkages in Utrecht begonnen afgelopen woensdag, toen een sprinklerinstallatie door de vorst sprong, waardoor water de trap af stroomde en op het perron terechtkwam. Dat werd door de vrieskou een ijsbaan, reden voor NS om perron 18 en 19 af te sluiten.

"Loodgieters zijn voortdurend bezig," vertelt een woordvoerder van NS. "Maar als de ene breuk in de waterleiding is gerepareerd, ontstaat ergens anders lekkage. Dat doet zich vooral voor bij de sprinklers op de perrons. Zo'n extreme kou hebben we niet eerder meegemaakt."

Schadeclaims

Elke keer als de waterleiding moet worden gerepareerd, wordt het water afgesloten. "Vrijdagavond dachten we dat alles in orde was, maar toen begonnen de problemen zaterdag opnieuw. We vinden het natuurlijk naar dat onze reizigers de hal uit moeten voor toiletbezoek of een kop koffie."

NS onderzoekt samen met ProRail welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst deze problemen te voorkomen. Het is niet bekend of horeca-ondernemers al schadeclaims hebben ingediend.

De nieuwe hal van Utrecht CS werd in december 2016 opgeleverd.