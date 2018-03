Leger Syrië voert druk op Oost-Ghouta op

Volgens ooggetuigen wordt Oost-Ghouta, een van de laatste rebellenbolwerken in Syrië, voortdurend gebombardeerd. De humanitaire situatie is er abominabel. De 400.000 inwoners kunnen nauwelijks vluchten, omdat er geen veilige weg naar buiten is. Hulpkonvooien staan te wachten tot ze de enclave binnen kunnen.

De bombardementen zouden de afgelopen twee weken zeker 600 levens hebben geëist. Er is weinig terechtgekomen van de wapenstilstand die in de VN-Veiligheidsraad is afgesproken, net als van de dagelijkse gevechtspauze die de Russische president Poetin heeft bevolen.

Terroristen

Het Syrische leger rechtvaardigt het offensief met het argument dat de regio moet worden vrijgemaakt van terroristen. In de laatste verklaring staat dat bij de recentste bombardementen een groot aantal terroristen is gedood.