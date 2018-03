Oscars diverser dan eerdere jaren, 'maar de strijd gaat door'

Een horrorfilm als metafoor van de rassenverhoudingen in de VS. Een genuanceerd familiedrama over een moeder-dochterrelatie. Een romance over een ontluikende homoliefde. En een sprookje over een relatie met een vismens. Drie jaar na de aanklacht van #OscarsSoWhite zijn de genomineerden dit jaar diverser dan toen. "Maar de strijd gaat door", waarschuwt de bedenker van de campagne.

De Academy, die de Oscars uitreikt, heeft zich sinds de ophef in 2015 ingezet voor meer diversiteit. Zo moet het aantal minderheden onder de kiezers voor 2020 verdubbeld zijn.

Het lijkt dit jaar zijn vruchten af te werpen in de vier nominaties voor de horrorfilm Get Out, met een duidelijke subtekst over het machtsverschil tussen wit en zwart. Regisseur Jordan Peele zou de eerste zwarte regisseur kunnen worden die de prijs voor Beste Regie wint, al is de kans groter dat hij een prijs krijgt voor zijn script. Ook maakt Daniel Kaluuya kans als Beste Acteur.

Het drama Mudbound over de complexe rassenrelaties in het Amerikaanse Zuiden lijkt ook geprofiteerd te hebben. Mary J. Blige is genomineerd voor Beste Bijrol en Beste Nummer, voor het eerst sinds 1972 werd een zwarte vrouw genomineerd voor Beste Script en voor het eerst werd een vrouw genomineerd voor haar camerawerk.

Met de MeToo-discussie in het achterhoofd vallen ook de films met sterke vrouwenrollen dit jaar op. Three Billboards is er zo eentje, net als Lady Bird, favoriet bij veel critici. Die laatste film gaat over de complexe relatie van een tiener met haar moeder. Naast nominaties voor actrices Saoirse Ronan en Laurie Metcalf maakt de film ook kans op prijzen voor script, regie en Beste Film.

Nieuwe stemmethode

Dat dergelijke films vaker opduiken in de categorie Beste Film komt doordat er tegenwoordig meer dan vijf titels mogen meedingen in de categorie. Kleinere films die anders net buiten beschouwing zouden zijn gebleven krijgen nu wel een plekje in de spotlights.

Waar vroeger films met klassieke Oscarthema's overheersten, zoals de oorlogsdrama's Dunkirk en Darkest Hour, maken nu de meer bescheiden Get Out en Lady Bird ook een kans. Vorig jaar wist arthousefilm Moonlight zelfs Oscargoud te veroveren ten koste van het veel bekendere La La Land.

Hoewel de Academy niet de details van de Oscarstemming bekendmaakt, biedt deze getrapte methode van stemmen tellen ongetwijfeld dergelijke 'kleinere' films meer kansen. Als een film niet bij een meerderheid van de stemmen op één staat, wordt er ook gekeken naar welke film kiezers op plek twee hadden staan. Dat biedt underdogs grote kansen.