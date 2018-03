Snapchat op de beurs: en toen vroeg Kylie Jenner aan haar volgers...

De razend populaire realityster Kylie Jenner vroeg onlangs aan haar ruim 24 miljoen volgers of ze de enige was die de Snapchat-app niet meer opende. Het gevolg: Snap, het moederbedrijf van de app, was opeens 1,5 miljard dollar minder waard.

Jenner had vast niet bedacht dat haar bericht op het ene medium (Twitter) zoveel gevolgen zou hebben voor het andere (Snapchat), getuige de tweet die ze erna stuurde: "still love you tho snap ... my first love". De beurs is wel vaker gevoelig voor uitspraken, maar vaak zijn die dan afkomstig van experts of mensen uit de financiële wereld.

Populair platform maar wel kwetsbaar

Uiteraard zal één tweet van een realityster niet leiden tot de ondergang van een populair platform, maar duidelijk is wel: het zit Snapchat niet mee. Het had weliswaar een goed vierde kwartaal, met meer nieuwe gebruikers dan verwacht. Maar tegelijkertijd vond het bedrijf het nodig om het ontwerp van de app om te gooien. Zo zijn nu in Snapchat twee 'stromen' met informatie te vinden: een met persoonlijke berichten (swipe naar rechts) en een met merken en uitgevers (swipe naar links). De verhalenpagina, met een mix van allebei, is weg.

CEO Evan Spiegel waarschuwde bij de eerste aankondiging van de wijziging dat het mogelijk financiële gevolgen zou hebben. Of dat echt zo is, is lastig vast te stellen. Wel klagen veel gebruikers.

Overigens heeft hij zichzelf in 2017 wel een bonus van 637 miljoen dollar uitgekeerd. Bedenk daarbij dat zijn bedrijf in datzelfde jaar een verlies van 720 miljoen dollar noteerde. Hij is waarschijnlijk daarmee de best betaalde CEO van dat jaar. Andere tech-topmensen, zoals Tim Cook van Apple en Sundar Pichai van Google, verdienden respectievelijk 12,8 en 200 miljoen dollar.