Parlementsverkiezingen Italië draaien om immigratie en de economie

In Italië kunnen de kiezers hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. De stemlokalen zijn tot 23.00 uur geopend. Belangrijkste campagnethema's waren de economie en de immigratie.

Het politieke landschap in Italië is versnipperd en een duidelijke winnaar is er op voorhand niet. In de twee weken voor de verkiezingen mochten er geen peilingen worden gehouden.

In de laatst gehouden peilingen kwam wel naar voren dat Forza Italia, de partij van oud-premier Berlusconi, op winst staat, net als de anti-immigratiepartij Lega. Ook de Vijfsterrenbeweging van Luigi di Maio rekent op een goed resultaat. Maar omdat deze partij geen lijstverbinding met andere partijen is aangegaan, blijft de zetelwinst waarschijnlijk beperkt. Verwacht wordt dat de sociaaldemocraten van premier Gentiloni fors verliezen.