Telling SPD-stemmen duurde hele nacht, uitslag over Duitse coalitie nadert

Vrijwilligers van de SPD hebben afgelopen nacht doorgewerkt om alle stemmen van de partijleden te tellen. Rond 09.00 uur maakt de penningmeester van de sociaaldemocraten, Dietmar Nietan, bekend of de SPD een nieuwe regering gaat vormen met CDU/CSU, de christendemocraten van bondskanselier Merkel.

De SPD-leden mochten zich schriftelijk uitspreken over het coalitie-akkoord van de partijen. Gistermiddag waren alle stemmen binnen, het tellen begon gisteravond om 22.00 uur. Toen was al duidelijk dat een groot deel van de ongeveer 464.000 SPD-leden een brief met stembiljet had ingestuurd. De ongeveer 2300 leden die in het buitenland wonen, konden hun stem online uitbrengen.

Bij het hoofdkwartier van de partij stonden 120 vrijwilligers klaar om alle stemmen te tellen. Zij maken daarbij gebruik van speciale telmachines, die elk ongeveer 20.000 brieven per uur kunnen verwerken. Maar ook met de hulp van deze apparaten duurt het proces uren: in 2013, bij het tot stand komen van de vorige grote coalitie, kostte het tellen van alle stemmen alles bij elkaar zo'n 14 uur.

Nieuw kabinet of onzekerheid

Als vanochtend blijkt dat het merendeel van de leden 'ja' heeft gestemd, komt er een einde aan vijf maanden van coalitiegesprekken in Duitsland. Het betekent dat SPD en CDU/CSU opnieuw met elkaar in zee gaan. De verwachting is dat het kabinet Merkel dan voor 14 maart wordt be√ędigd.

Mocht blijken dat de SPD-leden het coalitie-akkoord hebben afgekeurd, dan breekt een nieuwe periode van onzekerheid aan. De meest waarschijnlijke vervolgstappen zijn dan het vormen van een minderheidsregering of het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

De meeste analisten verwachten dat een krappe meerderheid ja zegt tegen de grote coalitie met SPD en CDU/CSU. SPD'er en Bondsdag-lid Andrea Nahles zei gisteravond, kort voordat de telling begon, dat ze ook op een 'ja' rekent. "Maar ik ben wel een beetje nerveus."