Voorzitter KNSB niet blij met schaatsers op plassen en meren

Voorzitter Rieks Poelman van de KNSB is niet te spreken over de schaatsers die zich de afgelopen dagen op plassen en meren hebben begeven. In het programma Cassata van RTV Drenthe vertelt hij dat het op veel van die plekken niet verantwoord was om het ijs op te gaan.

"We hebben tot in den treure gewaarschuwd: ga niet schaatsen op open water van plassen en meren. Maar ik hoor dat bijvoorbeeld in de Weerribben mensen schaatsten op plassen die een dag eerder nog open lagen als windgaten. Die mensen gaan letterlijk over één nacht ijs", vertelde Poelman in het programma.

De oostenwind veroorzaakte gaten in het ijs. Het gevaar daarvan is in een gebied als de Weerribben moeilijk te overzien, in tegenstelling tot gaten op een natuurijsbaan van 30 centimeter diep.