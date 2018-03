'Seculiere' hoogleraar in Bangladesh tijdens seminar neergestoken

In Bangladesh is de vooraanstaande hoogleraar Zafar Iqbal neergestoken. Tijdens een seminar in de noordoostelijke stad Sylhet stak een man die achter hem stond, plotseling met een mes in zijn hoofd. Artsen zeggen dat Iqbal veel bloed heeft verloren, maar dat hij de aanslag vermoedelijk zal overleven.

Iqbal doceert in Sylhet elektrotechniek en is daarnaast schrijver van bestsellers en een veelgevraagd spreker en pleitbezorger van de scheiding van kerk en staat.

De dader werd overmeesterd door collega's en studenten van Iqbal. De man raakte gewond toen toehoorders van het seminar op hem in sloegen, voordat hij werd overgedragen aan de politie.

Een bebaarde twintiger

Over de identiteit en het motief van de man, een bebaarde twintiger, kon de politie nog niets zeggen.

Omdat Iqbal als verdediger van het vrije woord en van een geseculariseerd Bangladesh in het verleden herhaaldelijk is bedreigd door radicale moslims, gaat de politie ervan uit dat de dader in die kringen moet worden gezocht.

Protest op straat

In Bangladesh zijn de laatste jaren vaker schrijvers, bloggers en buitenlanders die pleiten voor een strikte scheiding van kerk en staat doelwit geweest van aanslagen.

Premier Sjeik Hasina Wajed heeft de aanslag scherp veroordeeld. In de hoofdstad Dhaka en andere plaatse gingen groepen uit protest de straat op.