Loodgieters hebben het 'stervensdruk' vanwege de vrieskou

In Wijchen zakte een auto half weg in de grond, in Amsterdam stortte een kade in en in Utrecht ontstond een waterballet (en ijsbaan) op het station. Het zijn voorbeelden van grote gevolgen van een gesprongen waterleiding, maar mensen ondervinden de afgelopen dagen thuis ook veel last van de vorst.

Door de vrieskou worden acht keer zoveel meldingen gedaan van waterschade door gesprongen leidingen. De politie en brandweer krijgen daarover normaal zo'n zestig telefoontjes per week. De afgelopen week waren dat er 480, blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl.

De Amsterdamse installateur Yor-el de Ridder heeft dan ook genoeg te doen de afgelopen tijd. "Voor ons is het echt stervensdruk. Normaal werken we met vier man, maar vandaag zijn we met zijn achten. Het is eigenlijk niet bij te houden."