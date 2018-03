Schietincident vlak bij het Witte Huis

Vlak bij het Witte Huis in Washington zijn schoten gelost. De politie rukte onmiddellijk met veel mensen en wagens uit, maar het lijkt te gaan om een incident en niet om een aanslag.

De veiligheidsdienst zegt dat het ernaar uitziet dat iemand aan de noordkant van het Witte Huis zichzelf met een vuurwapen heeft verwond. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekendgemaakt. Er zijn verder geen slachtoffers.

President Trump was overigens niet in het Witte Huis. Hij is in Florida.

In een filmpje dat iemand op Twitter zette, is te zien dat het incident tot behoorlijke paniek leidde.