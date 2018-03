Op veel plaatsen gedaan met ijspret: 'Ga van het ijs!'

Betoverd

Nederland was de afgelopen week in de ban van het natuurijs. Het werd al ruim een week voorspeld, maar het geduld van ijsliefhebbers werd op de proef gesteld. Door wind en sneeuwval duurde het op veel plekken langer dan verwacht voordat het ijs begaanbaar was.

In de steden duurde het tot vrijdag voordat er grotere groepen mensen het ijs op konden. Maar toen het eindelijk kon, werd de ijspret zelfs in het buitenland opgemerkt.

Het Amerikaanse Time schreef over schaatsen op de Amsterdamse grachten. Duitse en Engelse media hadden een ijsvogel in het vizier, die zat vastgevroren in het ijs.