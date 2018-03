Fransman opgepakt in Tholen na 'bizarre achtervolging'

De politie heeft na een wilde achtervolging in Tholen in Zeeland een 27-jarige Fransman aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, witwassen van een grote som geld, roekeloos rijgedrag en het negeren van een stopteken.

De automobilist reed gisteravond met hoge snelheid weg toen de agenten de bestuurder een stopteken wilden geven voor controle in Bergen op Zoom. Andere weggebruikers moesten wegduiken om de Fransman ruim baan te kunnen geven. Hoewel de man nog ergens tegenaan botste, slaagde hij erin met zijn overgebleven drie wielen met hoge snelheid weg te komen.

Agenten dachten de man te kunnen klemrijden nadat hij een verkeerspaal had geramd, maar de bestuurder reed half over de politiewagen heen en vervolgde zijn vlucht met hoge snelheid. Daarbij reed hij recht op een politieambtenaar af, die nog net opzij kon springen, schrijft Omroep Zeeland. De politie spreekt van een bizarre achtervolging.

Parkeerplaats

Na een tip werd later de wagen leeg teruggevonden op een parkeerplaats in Tholen. De bestuurder werd bij een benzinestation in de buurt gearresteerd. Hij bleek een flinke som geld bij zich te hebben. Hij kon niet uitleggen waar die vandaan kwam.