Olympisch kampioene Esmee Visser gehuldigd in Beinsdorp

Schaatsster Esmee Visser is in haar woonplaats Beinsdorp in Noord-Holland gehuldigd voor haar prestatie tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Ze behaalde goud op de vijf kilometer in Gangneung.

De 22-jarige Visser kreeg van burgemeester Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer, waar Beinsdorp onder valt, een gouden sportmedaille. Bij de huldiging vertelde Visser dat ze na drie rondjes al last kreeg van haar benen, terwijl ze toen nog flink wat meters moest maken.

Voorlopig gaat ze nog even door met schaatsen. "Maar ik ben niet van plan het zo lang vol te houden als Claudia Pechstein", vertelde ze resoluut. "Ik kijk per vier jaar." De 46-jarige Duitse schaatsster Pechstein won in 1994 haar eerste olympische gouden medaille op de vijf kilometer en kondigde onlangs aan in 2022 te stoppen met langebaanschaatsen.

Jongeren enthousiasmeren

Visser hoopt met haar prestatie op de Olympische Spelen ook een bijdrage te leveren door jongeren te enthousiasmeren voor de schaatssport. "Dat ik kinderen fanatiek kan maken voor de sport. Dat geldt trouwens ook voor ouderen", lachte ze. "Maar jongeren zijn nog makkelijk te beïnvloeden."