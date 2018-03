Week in beeld: schaatskoorts en olympiërs weer thuis

We kunnen wel zeggen dat deze week voor een groot deel in het teken stond van schaatsen en kou. Zo had Haaksbergen woensdagavond de primeur met de eerste schaatsmarathon op natuurijs. En ook veel andere liefhebbers bonden de schaatsen onder. Met vanuit het buitenland zelfs bijzondere interesse voor de dichtgevroren grachten in het centrum van Amsterdam.

Verder werd afgelopen maandagavond het lichaam gevonden van de 17-jarige Orlando Boldewijn. De Rotterdamse jongen was ruim een week vermist, toen hij werd gevonden in het water in Den Haag. De politie onderzoekt nog wat er precies met Orlando is gebeurd.

En het was ook de week van de terugkeer van onze Nederlandse olympiërs. Na een bijzonder onthaal op Schiphol werd TeamNL gehuldigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een voor een werden de atleten onder luid gejuich onthaald op historische grond.

Dat en meer in de week in beeld.