In 17e-eeuwse stijl schaatsen op voormalig slagveld Groenlo

Groenlo is even het decor geweest van een zeventiende-eeuws winterlandschap. Net als op de schilderijen van Hendrick Avercamp werd er vandaag in klederdracht volop geschaatst in het Gelderse dorp.

De organisatie van de Slag om Grolle, dat jaarlijks in oktober wordt nagespeeld, had iedereen opgeroepen naar een ijsbaan te komen op het oude slagveld. Het idee was dat er foto's gemaakt zouden worden in de stijl van 1627. "Die periode wordt ook wel de kleine ijstijd genoemd", vertelt een deelnemer aan Regio8, schrijft Omroep Gelderland.

Kerstkaart al klaar

Aan het einde van de ochtend waren er tientallen schaatsers gehuld in authentieke kleding te zien met veelal houten schaatsen ondergebonden te bewonderen op de schaatsbaan in Groenlo.

Het is de eerste keer dat er een schaatsbaan op het voormalige slagveld was. "Dus dit is de gelegenheid", zegt Marjolein Houwers, een van de organisatoren. Hoewel het schaatsen in kledij maar een uurtje duurde, is ze erg tevreden. "Ik denk dat we de kerstkaart voor dit jaar al klaar hebben", aldus Houwers die daarmee verwijst naar de fraaie plaatjes die het winterse tafereel opleverden.