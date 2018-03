'Alles en Niets', Jan Henderikse maakt kunst van afval

Onvermijdelijk valt de naam van tijdgenoot Andy Warhol, de seriële uitvergroter van de moderne beschaving, van soepblikken tot bekendheden, inclusief Beatrix. Het was in de geest van Nul, maar Henderikse is niet geïnteresseerd in de vraag wie er eerder was. "Misschien was ik eerder, maar Warhol was een typisch popart-fenomeen", zegt hij. "Ik maakte geen popart. Ik heb nooit kritische kunst gemaakt. Popart maakte altijd iets met een boodschap en dat kan een leuke zijn, of een ironische. Dat heb ik nooit gedaan. Wat ik zag, wat mensen gebruikten, heb ik gewoon eigenlijk allemaal netjes naast elkaar gezet. Dus Warhol zei me toen helemaal niks. Het zegt me nog niet veel, maar toen helemaal niets."

Zien, meenemen en er iets mee doen. Dat is de kunstzinnige kern. Voor Henderikse is het als met de kurken en wijnflessen die hij in de vroege jaren 60 opraapte aan de Rijn. Hij is geïnteresseerd in het vermoedelijke menselijke verhaal erachter, misschien wel een huwelijk, wie weet. Het is weggooien en toch vasthouden. Henderikse: "Ja, er een nieuwe waarde aan geven. Alles en niets. Het is ook een beetje Nul."