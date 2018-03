Podcast: echte Siberische kou, Mensje van Keulen en de macht van de NRA

Protesten tegen de huidige wapenwetgeving na de schietpartij in Parkland, Florida maken veel los in de Verenigde Staten. Verschillende bedrijven snijden de banden door met de wapenbelangengroep NRA. De groep heeft veel invloed op politici in het land. Correspondent Arjen van der Horst legt uit waarom. "Ze hebben een hele simpele missie: zeg nee tegen elke wijziging van de wapenwetten."

Ook in Het beste uit het Oog: in Oost-Ghouta lijken de bombardementen maar niet op te houden. Er komen nauwelijks goederen in het gebied en zo'n 400.000 burgers zitten klem tussen de gevechten. Oost-Ghouta is het laatste strijdtoneel tussen de rebellen en de troepen van Assad. Maurits Berger, arabist en Syrië-kenner, ziet het niet snel verbeteren: "We hebben het gezien in Homs, het is in Aleppo nog eens overgedaan en we zien het nu weer in Oost-Ghouta. Ze gooien het gewoon plat."

Een dagboek publiceren uit de tijd waarin je man vreemdgaat met een andere vrouw. Waarom zou je zulke pijnlijke geschiedenis weer oprakelen? "Het is een gevecht. Het is wonderlijk. Zo gaat het met de liefde", vertelt Mensje van Keulen. Deze week verscheen haar boek Neerslag van een Huwelijk.

En Siberische kou in Nederland? Dat is niets vergeleken met het echte Siberië. Nederlander Ton van Hout was er een weekje op reis: "Op dit moment vriest het 33 graden."