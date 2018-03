Marleen Barth weg als voorzitter openbare bibliotheken

Marleen Barth stopt als voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken VOB. Dat doet zij onder druk van een aantal leden van de vereniging.

Aanleiding is de ophef die vorige maand ontstond over Barth, die fractievoorzitter was van de PvdA in de Eerste Kamer. Zij en haar man Jan Hoekema wilden in de ambtswoning in Wassenaar blijven wonen, waar Hoekema burgemeester was geweest. Hij was inmiddels burgemeester geworden in Langedijk.

Het stel wilde tegen een lagere huurprijs in de ambtwoning blijven wonen. Daartegen ontstond protest, vooral toen bleek dat Hoekema met de gemeente Wassenaar een geheime deal had gesloten over het aanvullen van zijn wachtgeld tot 100 procent. Dat leverde hem bijna 18.000 euro op.

Op vakantie

Ook was Barth op vakantie toen er moest worden gestemd over de veelbesproken Donorwet van D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, waarbij iedere stem het verschil kon maken.

Barth moest door het stof bij het PvdA-partijbestuur en stapte uiteindelijk uit de senaatsfractie. Haar man legde een week later zijn functie als burgemeester van Langedijk neer.

In het bericht aan de VOB schrijft ze over de berichtgeving: "Veel daarvan is niet juist en is gepubliceerd zonder mij om wederhoor te vragen." En over haar vertrek bij de VOB: "Zelf kan en wil ik niet aanblijven als niet alle leden daarachter staan. Daarom heb ik mijn voorzitterschap neergelegd. Dat doet mij verdriet."