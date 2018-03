Bestelbusje ramt winkelpui na achtervolging door drie landen

Een grote politie-achtervolging door drie landen is geëindigd in Nuth in Limburg. Het ging om een bestelbus die in België was gestolen.

Toen de politie in België de chauffeur wilde aanhouden, ging hij ervandoor, daarbij werd een politiewagen geramd.

Het bestelbusje reed naar Nederland, waar Nederlandse politiemensen de achtervolging overnamen. De Duitse politie kwam in actie toen de autodief Duitsland binnenreed.

Kleinere wegen

Via de A76 reed de bestelbus weer terug naar Nederland, waar de bestuurder bij de afslag Nuth probeerde te ontsnappen. In Nuth ramde hij de pui van een winkel.

De bestuurder is aangehouden, meldt L1.