Terugkerende wintersporters vast in Frankrijk door sneeuw

Vakantiegangers die terugkeren uit wintersportgebieden in Frankrijk moeten rekening houden met forse vertraging en chaos. Het sneeuwt er hard en veel mensen keren terug naar huis of gaan juist op vakantie. Op de weg van Moûtiers naar Albertville staat het verkeer in beide richtingen vrijwel stil. Er staat 40 kilometer file, meldt de ANWB.

"Het staat echt muurvast, de weg is vrijwel onbegaanbaar door de sneeuw in combinatie met de drukte", zegt de ANWB. "Waarschijnlijk staan er ook veel Nederlanders vast die terugkeren van de wintersport."

De Franse politie adviseert wintersporters om de N90 voorlopig te mijden.