Wekdienst 3/3: huldiging Esmee Visser en dieselauto uit de gratie

Goedemorgen! Vandaag wordt olympische kampioen Esmee Visser gehuldigd in Beinsdorp. In Suriname is voor het eerst een drugsduikboot gevonden en consumenten kiezen steeds minder vaak voor een dieselauto.

In de ochtend valt er plaatselijk nog wat sneeuw, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt -2 in het noorden en maximaal 6 graden in het zuiden. Later op de avond en vannacht valt er neerslag, wat kan leiden tot gladheid.