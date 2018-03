KNMI waarschuwt voor gladheid in het hele land

Het KNMI heeft grote delen van het land code geel afgegeven vanwege mogelijke gladheid. Voor de noordelijke provincies wordt bovendien gewaarschuwd voor kou. De gevoelstemperatuur is daar naar verwachting tot 09.00 uur lager dan -15.

Winters weer kan de komende uren voor allerlei problemen zorgen, waarschuwen de meteorologen in De Bilt. Op veel plekken kunnen natte weggedeelten bevriezen. In de zuidelijke provincies kan bovendien sneeuw vallen. Langs de zuidelijke grens kan lokaal zelfs ijzel voorkomen.

Al met al moeten automobilisten door het hele land tot 10.00 uur rekening houden met gladheid op de weg.

Als de kou en de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnen, is het mogelijk gevaarlijke weer nog niet het land uit. Tussen 22.00 uur 's avonds tot 10.00 's ochtends op zondag geldt opnieuw code geel in Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.