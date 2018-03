Overlevenden en nabestaanden bloedbad Las Vegas krijgen tonnen

Een speciaal fonds dat werd opgericht na de schietpartij in Las Vegas keert per slachtoffer 275.000 dollar (223.000 euro) uit. Het geld is bestemd voor de nabestaanden van de 58 dodelijke slachtoffers en de tien mensen die een permanente hersenbeschadiging of verlamming opliepen.

Mensen die lichtere verwondingen opliepen, krijgen afhankelijk van hoelang ze in het ziekenhuis hebben gelegen uitkeringen tot 200.000 euro per persoon.

Al het geld uitgekeerd

Het geld voor de slachtoffers werd opgehaald via een crowdfundingactie. In totaal wordt ruim 31 miljoen dollar uitgekeerd aan meer dan 500 getroffenen. De initiatiefnemers zeggen al het geld dat werd opgehaald vanaf maandag uit te keren.

In oktober raakten volgens de politie in totaal 851 mensen gewond toen een man vanuit een hotelkamer het vuur opende op het publiek van een countryconcert. Het was daarmee het dodelijkste vuurwapenincident in de recente Amerikaanse geschiedenis.