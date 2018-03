Honderden krachtige computers gestolen in IJsland

In IJsland zijn zo'n 600 geavanceerde computers gestolen, die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele valuta mee te delven. Ze zijn meegenomen bij een serie inbraken in IJslandse datacentra.

Drie van de vier inbraken gebeurden in december en de vierde in januari, maar de autoriteiten hebben die, om het onderzoek niet in gevaar te brengen, niet eerder bekendgemaakt.

Hoge energierekening

Bitcoindelven is zo populair in IJsland, dat er hele bedrijven zijn opgericht om dat te doen. Die bouwen grote datacentra, die veel stroom gebruiken om zoveel mogelijk berekeningen per seconde te doen. Thuis 'minen' levert zo'n hoge energierekening op dat het niet opweegt tegen de opbrengst.

Er zijn elf mensen gearresteerd voor de diefstallen, onder wie een beveiligingsmedewerker. De computers, die niet zijn teruggevonden, zijn zo'n twee miljoen dollar waard. De buit kan echter nog veel groter zijn, als de dieven de computers gebruiken voor waar ze oorspronkelijk bedoeld zijn: het creƫren van bitcoins.