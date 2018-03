(Nep-)Harvey Weinstein ontvangt actrices weer op zijn 'casting couch'

In een halfopen zijden kamerjas met een Oscar-beeldje in zijn hand wacht hij op acteurs en actrices: in Hollywood is een beeld van Harvey Weinstein op zijn omstreden 'casting couch' onthuld. Een #MeToo-protest, gemaakt door de twee bekende straatartiesten Plastic Jesus en Joshua Monroe.

Het beeld staat op Hollywood Boulevard, in de buurt van het Dolby Theatre, waar dit weekend de Oscars worden uitgereikt.

"Hoewel veel mensen dachten dat de 'casting couch' iets van het verleden was, is het duidelijk toch nog onderdeel van de Hollywood-cultuur", is te lezen op de Facebook-pagina van Plastic Jesus. De bank verwijst naar het seksueel misbruik van beginnende acteurs door mannen met macht in de filmindustrie. De artiesten hebben twee maanden aan het beeld gewerkt. Het geld voor het project kregen ze via een crowdfundingsactie.

Het is niet de eerste stunt van de artiesten: vorig jaar onthulden ze standbeelden van een naakte Trump. Ook maakte Plastic Jesus 'een muur' rondom de ster van de Amerikaanse president op de Walk of Fame. Die stunts creƫerden toen ook de nodige onrust.