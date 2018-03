May zet kleine stapjes, maar ze zijn momenteel groot genoeg voor Brussel

Het leven in Groot-Brittanniƫ gaat veranderen, zoveel is inmiddels duidelijk na de speech van Theresa May. In haar brexit-speech was de Britse premier realistischer en dat is iets waar de Europese Unie al een tijd op aan het wachten is. "De EU reageert enigszins positief op de toespraak", vertelt correspondent Arjan Noorlander. "En hoopvol."

May liet voor het eerst doorschemeren dat bij de brexit-onderhandelingen de Britten niet alles gaan krijgen wat ze willen. Dat is mooi (voor een akkoord), want dat wilde Brussel horen. "May lijkt genuanceerder. Een compromis lijkt nu mogelijk", legt Noorlander uit.

Brussel zal inderdaad blij zijn met de toon van May, maar niet haar plannen accepteren als ze vast blijft houden aan de grote rode lijnen, zegt correspondent Tim de Wit in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Onder haar rode lijnen is heel weinig mogelijk. Dat is het lastige: ze wil een soort speciale deal, maar Brussel heeft daar nog geen oren naar."

Mooie stukjes uit de EU plukken

Eigenlijk wil May een constructie waarin haar land half in de interne markt blijft en er half uit stapt, legde correspondent Suse van Kleef eerder vandaag al uit. "Zo zijn de Britten af van de lasten van de interne markt: het verplicht overnemen van alle Brusselse regelgeving en het vrij verkeer van personen. Maar ze houden de lusten: tariefvrij en onbelemmerd handelen." Dat is geen optie voor de EU: je kan niet de mooie stukjes uit de EU plukken, zeggen ze daar.